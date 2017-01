Mahrez wint verkiezing Afrikaans voetballer van het jaar, maar vooral de outfit van runner-up Aubameyang valt op

Riyad Mahrez werd gisteren door de Afrikaanse voetbalbond CAF uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De Algerijn troefde de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang en de Senegalees Sadio Mané af.

In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja werd Riyad Mahrez gisterenavond bekroond voor zijn aandeel in de onverwachte landstitel van Leicester. De Algerijn werd door de Afrikaanse voetbalbond CAF uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Mahrez haalde het van Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang uit Gabon en de Liverpool-middenvelder Sadio Mané uit Senegal.

Mahrez kreeg 361 stemmen van alle bondscoaches en technisch directeuren van de bij de CAF aangesloten bonden, dat waren er 48 meer dan Aubameyang, die de prijs vorig jaar won. Mané strandde op 186 stemmen. Aubameyang zoog evenwel alle camera's naar zich toe. De Gabonees had wat problemen met zijn bagage en verscheen op het gala-evenement in de outfit waarmee hij op het vliegtuig zat.

Aubameyang had only this to wear at the African Player of the Year Awards because...he lost his baggage 🕴 pic.twitter.com/VfnlnjxpYq