Voormalige rechtsachter van Standard zet reis door Europa verder en tekent bij Lens

De Franse tweedeklasser RC Lens kan het komende halfjaar rekenen op de diensten van Daniel Opare. De 26-jarige rechtsachter uit Ghana wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Augsburg.

De Ghanees Daniel Opare genoot zijn jeugdopleiding bij Real Madrid, maar brak in 2010 door bij Standard. De snelle rechtsachter speelde in vier seizoenen meer dan 100 wedstrijden voor de Rouches en won met de club de Beker van België in 2011. In de zomer van 2014 trok hij transfervrij naar FC Porto, maar daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe.

Opare werd een halfjaar verhuurd aan Besiktas en nadien trok hij transfervrij naar de Duitse eersteklasser Augsburg, maar ook daar kwam hij nauwelijks aan de bak. Hij mocht er dit seizoen amper één keer opdraven. De 18-voudige Ghanese international hoopt bij Lens zijn carrière nieuw leven in te blazen. De Noord-Franse club staat momenteel derde in de Ligue 2 op drie punten van leider Brest.