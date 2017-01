VIDEO: Franse chouchou is terug bij Kortrijk: "Ik hoop opnieuw in topvorm te geraken"

Foto: © photonews

De Fransman Teddy Chevalier keert na avonturen in Turkije en eigen land terug naar KV Kortrijk. En de 29-jarige aanvaller hoopt in het Guldensporenstadion zijn goede vorm van tijdens zijn eerste Belgische passage terug te vinden.

"Ik kom terug thuis hier want ik heb hier mooie momenten beleefd", zegt Chevalier aan KVK-TV. "Het is met een grote fierheid en veel plezier dat ik terugkeer. Ik hoop opnieuw in topvorm te geraken. Ik wil assists geven, doelpunten maken, maar vooral zoveel mogelijk spelen."

"Er zijn heel wat nieuwe spelers sinds ik vertrok, maar ik ken Gertjan (Demets), Stijn (De Smet), Elohim (Rolland) en Anthony (Van Loo) nog. De anderen zal ik wel leren kennen", klonk het bij de populaire Chevalier. "Ik heb een goede band met de supporters. Ik gaf alles in mijn vorige periode, maar nu moet ik opnieuw van nul starten", beseft de 29-jarige Fransman.