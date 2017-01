Wils voor duel tussen twee grootste concurrenten: "Iedereen had Antwerp daar verwacht"

Foto: © photonews

Thomas Wils kan deze speeldag met Lierse een uitstekende zaak doen. De Pallieters spelen in eigen huis tegen Lommel op zondag, maar kunnen vrijdag voor de buis al volgen wat de grootste concurrenten onderling uitvreten.

Maar daar wil Wils zelf niet teveel aan denken. "Uit het verleden heb ik geleerd dat we ons niet moeten focussen op andere ploegen. Dat hebben we in de eerste periode onbewust gedaan." Het gevolg was de eerste periodetitel voor Roeselare.

"Toen hebben ze geen steek laten vallen. We zullen achteraf wel zien wat de andere ploegen doen, we moeten het eerst zelf laten zien." Hij is overigens onder de indruk van het hechte blok dat er bij Roeselare staat.

Het zou mooi zijn om voor eigen volk voor die titel te spelen in de allerlaatste match -Thomas Wils

"We hebben er in de eerste competitiematch tegen gespeeld en toen stond er al een heel goed team. Er zijn ook een paar onbekende spelers die het goed doen." Roeselare is de revelatie, maar Wils was niet helemaal verrast. "Ik denk wel dat iedereen verwacht had dat Antwerp daar zou staan. Als je die aankopen ziet en dat budget..."

Als Roeselare wint en Lierse niet, zijn de gevolgen groot. "Dan is het bijna gedaan, dan wordt het heel moeilijk. We hopen natuurlijk dat we altijd in de buurt kunnen blijven. Zodat het gat niet groter kan worden. Het zou mooi zijn om in de laatste match voor eigen volk voor die titel te spelen."