Koning Winter slaat toe op de Bosuil: veld ligt er ondanks de doeken beenhard bij, spelers bouwen voorzichtigheid in

Royal Antwerp FC en KSV Roeselare trapten vrijdagavond deel II van de Proximus League op gang. Maar de vriestemperaturen lieten zich ook op de Bosuil voelen.

De Great Old nam donderdag, bij gebrek aan veldverwarming, al zijn voorzorgen door doeken te leggen op het veld. (Daar leest u HIER meer over) De oudste club van het land wilde de topper tegen leider Roeselare immers in de beste omstandigheden laten plaatsvinden. Toch sloeg Koning Winter toe in Deurne-Noord.

Ondanks de doeken lag het veld er beenhard bij. Tijdens de opwarming viel op dat de spelers enige voorzichtigheid inbouwden wegens enkele gladde plekken hier en daar. De jonge ref Wesley Alen besloot om de clash in de Proximus League onder de gegeven weerscondities te laten doorgaan.