Na de zomerleegloop nu de winterleegloop bij Anderlecht: 'Harbaoui vertrekt naar PO1 concurrent en gaat weer gouden duo vormen

RSCA liep in de zomermercato tal van spelers gaan en bouwde aan een nieuwe ploeg. Maar ook tijdens de huidige mercato is het bij paars-wit opnieuw een komen en gaan van spelers.

Met de komst van Bordeaux-aanvaller Isaac Thelin staat niets een vertrek van Hamdi Harbaoui nog in de weg. De Tunesische aanvaller trekt naar Sporting Charleroi, waar hij vandaag wordt voorgesteld. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Anderlecht leent hem zes maanden uit en blijft een groot deel van zijn salaris betalen.

Op Mambourg wacht een hereniging met een oude bekende. Ook Jordan Remacle, verbannen bij Antwerp, trekt gratis naar Charleroi. Harbaoui en Remacle speelden in 2010 alles kapot bij Oud-Heverlee Leuven, het gouden duo had toen een voet in 45 treffers en maakte de club uit de studentenstad zo kampioen.

OHL en Lokeren

Die succesvolle samenwerking kreeg nog een vervolg bij SPorting Lokeren. In 2013 werd Harbaoui immers topschutter bij Lokeren, met dank aan de vele assists van Remacle.