OFFICIEEL: Jonge Senegalse spits moet het scorend vermogen van Waasland-Beveren opkrikken

Foto: © facebook waasland-beveren

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met de jonge Senegalese spits Cherif Ndiaye. De Waaslanders hebben de op één na zwakste aanval van het land en hopen dat Ndiaye daar verandering in kan brengen.

Cherif Ndiaye, een 20-jarige centrumspits uit Senegal, heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij Waasland-Beveren. Ndiaye genoot zijn opleiding in de Senegalese academie HLM Grand Yoff FC, maar trainde al even mee met de A-kern van de Waaslanders.

De konge spits maakte indruk en krijgt nu de kans om zich te bewijzen. "We kijken enorm uit naar zijn eerste speelminuten. Deze toonde al dat hij over heel wat talent beschikt", klinkt het op de clubwebsite. Waasland-Beveren staat momenteel veertiende en telt zeven punten meer dan hekkensluiter Westerlo. Siebe Schrijvers is met vijf goals de voorlopige topschutter bij de Waaslanders.