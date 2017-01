VIDEO: Wilfred Ndidi is onder de indruk van zijn nieuwe ploeg Leicester City

Foto: © lcfc tv

Wilfred Ndidi stond gisteren voor het eerst op het trainingsveld van zijn nieuwe club Leicester City. De 20-jarige Nigeriaan was danig onder de indruk, maar toonde meteen ook zijn ambities.

"Mijn eerste indruk was: "wauw". De intensiteit ligt hoog en ik denk dat ik hier heel veel kan leren", zei Ndidi na zijn eerste training op de clubwebsite van Leicester. "Maar ik voel me goed. Mijn nieuwe ploegmaats zijn allemaal vriendelijk." De Foxes betaalden voor de diensten van Ndidi zo'n 20 miljoen euro aan KRC Genk.

"De trainer heeft me ook verwelkomd en een beetje uitgelegd hoe het team werkt. Ik had ze natuurlijk wel al aan het werk gezien op tv. Ik wil nu zo snel mogelijk het spel en het niveau van de Premier League onder de knie krijgen", aldus Ndidi, die zich ook even voorstelt aan zijn nieuwe supporters. "Ik ben een team-player, ik probeer zoveel mogelijk ballen te winnen voor de ploeg. Ik hoop bij deze club veel te kunnen bereiken."

