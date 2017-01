Antwerp-coach zet de puntjes nog eens op de i: "Er moet gewonnen worden, punt aan de lijn"

Vanavond staat de eerste topper van 2017 in 1B op het menu: het hyperambitieuze Antwerp ontvangt leider Roeselare. Trainer Wim De Decker weet wat er op het spel staat.

Antwerp-coach Wim De Decker maakt het simpele rekensommetje in Gazet Van Antwerpen: "Als we winnen, komen we op een punt. Als we verliezen, dan lopen zij zeven punten uit. Dan wordt het een moeilijk verhaal, hé. Oké, de concurrentie zal nog steken laten vallen, maar daar wil ik niet naar kijken. Er moet gewonnen worden, punt aan de lijn. Wie dat niet beseft, kan beter een andere sport gaan zoeken."

De Decker speelde vaak gelijk, maar is als coach wel nog ongeslagen bij Antwerp. "Ik ben vooral bezig met de punten die we wel hadden kunnen en moeten pakken sinds ik coach ben. Maar het klopt dat we nog niet hebben verloren. Laten we hopen dat we die lijn kunnen doortrekken. Ik kijk graag vooruit. Als we winnen tegen Roeselare doen we opnieuw mee voor de prijzen."