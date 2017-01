Adrien Trebel neemg geen blad voor de mond over zijn Standard-coach Aleksandar Jankovic: "Dan zegt hij vlakaf dat je waardeloos bent"

Foto: © photonews

Voor Adrien Trebel was het een bewogen seizoenseinde. De Fransman speelde tijdens de laatste wedstrijd voor de winterbreak zijn aanvoerdersband kwijt bij de Rouches nadat hij niet opdaagde op het kerstfeestje.

Trebel is een middenvelder met een handleiding en neemt nooit een blad voor de mond neemt. Ook niet over zijn coach Aleksandar Jankovic, die hamert op inzet en discipline. En die hij als een grote motivator beschouwt.

"Hij gaat er stevig in", getuigt Trebel in Sport/Voetbalmagazine. "Als het niet loopt, zegt hij ook vlakaf dat je waardeloos bent. Hij windt er geen doekjes om."

Aanpak die past bij Standard

"De spelers in de watten leggen en hen vertellen dat ze zich niet druk hoeven te maken: dat werkt niet", gaat Trebel voort. "Een coach is er om een kleedkamer te doen samenwerken en om resultaten te behalen. Als het niet loopt, gunt Jankovic ons niks. Dat is een aanpak die goed past bij Standard."