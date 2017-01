Stuivenberg legt uit waarom hij zijn hele technische staf overhoop smeet

Albert Stuivenberg heeft meteen zijn accenten gelegd bij Racing Genk. Deze week stelde hij een quasi volledig nieuwe technische staf samen met de terugkeer van Guy Martens en Jos Daerden. Erwin Lemmens en Rudi Cossey werden daarvan het slachtoffer.

Stuivenberg legde uit waarom hij die keuze maakte. "Ik heb erg veel respect voor Cossey en Lemmens", zegt hij in Het Nieuwsblad. "De belangrijkste reden echter om afscheid te nemen, was dat ik een frisse doorstart wil met andere mensen. Dat heeft niets met hun kwaliteiten te maken, het is ook niet ongewoon in het voetbal."

Stuivenberg maakte het immers ook mee. "Ik moest ook verdwijnen bij Manchester United toen José Mourinho Louis van Gaal kwam aflossen. Ik denk dat Jos Daerden, Guy Martens en ik erg complementair kunnen zijn. Zij hebben een enorme staat van dienst in het Belgische voetbal en bij deze club. Ze maakten ook een heel goeie indruk tijdens ons eerste gesprek."