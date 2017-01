Antwerp boekt ontzettend belangrijke zege, De Decker beseft: "De klik is gemaakt en we hebben allen één doel"

In de Jupiler Pro League is het nog even stil, maar in 1B rolt de bal alweer. Royal Antwerp FC boekte vrijdagavond een belangrijke overwinning op het veld van leider KSV Roeselare en dat deed vanzelfsprekend deugd bij de oudste club van ons land.

“Het was niet gemakkelijk op dit veld en met dit weer”, stak De Decker na afloop van de wedstrijd van wal. “Al is het zeker en vast een verdiende overwinning. In de tweede helft waren we aanvallend en kregen we veel kansen. We hadden zelfs meer dan één doelpunt kunnen maken.”

Antwerp doet in de tweede periode een goede zaak, aangezien het tot op één punt van Roeselare nadert. “De klik is gemaakt en we hebben allemaal één doel (De Decker doelt op de promotie, nvdr.) voor ogen. Op mentaal vlak is deze zege héél belangrijk.”