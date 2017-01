'De deal is rond: Belgisch toptalent Antonucci versiert straffe transfer'

Het transfergeweld is de voorbije dagen al serieus losgebarsten. Onze Belgische clubs toonden zich al érg bedrijvig tijdens de eerste week van de mercato. Rond de Belgen in het buitenland bleef het al bij al nog rustig, al zoekt een jonge landgenoot nu wel andere oorden op.

Het gaat om Francesco Antonucci. De Belgische jeugdinternational was de voorbije seizoenen actief bij de Nederlandse topclub Ajax, maar ruilt die club nu in voor AS Monaco. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

2,5 à 3 miljoen euro

De 17-jarige spelverdeler staat te boek als een toptalent en dat is inmiddels geen geheim meer. Ajax plukte Antonucci in de zomer van 2015 voor 500.000 euro weg bij RSC Anderlecht, maar de Nederlanders verliezen de speler nu op hun beurt aan een Franse topclub.

Daar kan Antonucci een niet te weigeren contract van vier seizoenen tekenen. Het Laatste Nieuws weet dat Monaco een transfersom tussen de 2,5 à 3 miljoen euro voor Antonucci wil betalen.

In de voetsporen van Carrasco?

Antonucci probeert in de toekomst in de voetsporen van Yannick Carrasco te treden. De winger floreerde bij Monaco, waarna hij een transfer naar Atlético Madrid versierde. Met Adrien Bongiovanni (17, ex-Standard) speelt er alvast een land-en leeftijdsgenoot van Antonucci bij de club uit het prinsdom.