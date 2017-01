Chelsea maakt werk van deze extra spits, en dat is mogelijk goed nieuws voor Batshuayi

De transfer van Michy Batshuayi naar Chelsea werd tot dusver nog niet echt een succesverhaal. Onze landgenoot moet op Stamford Bridge vooral de bank verwarmen, terwijl zijn concurrent Diego Costa het ene na het andere doelpunt maakt. Al is er mogelijk een oplossing in de maak.

Batshuayi verscheen in de competitie nog niet één keer aan de aftrap voor Chelsea. Twaalf keer mocht de Rode Duivel invallen, goed voor… 82 speelminuten. Aanvankelijk wilde trainer Antonio Conte zijn tweede spits niet laten vertrekken, maar mogelijk keert de Italiaan nu toch zijn kar.

Volgens de laatste geruchten zou Chelsea namelijk werk maken van een nieuwe aanvaller. Een doublure voor Diego Costa, maar dan wel iemand die zich daar beter kan bij neerleggen dan Batshuayi.

Llorente in, Batshuayi out?

In die optiek hebben The Blues nu Fernando Llorente op het oog. De boomlange aanvaller is inmiddels 31 en speelt sinds dit seizoen bij Swansea City. De Spanjaard maakte er tot dusver zes competitiedoelpunten Conte kent de spits nog van zijn periode bij Juventus, waar Llorente ook al eens als aanvallende wisselspeler fungeerde.

Het lijkt dus wel een match made in heaven, en wel eentje waar Batshuayi optimaal van kan profiteren. Als Llorente effectief naar Stamford Bridge trekt, zou dat betekenen dat Batshuayi door middel van een uitleenbeurt elders speeltijd kan opdoen. Diverse Franse en Engelse clubs staan in de rij om onze landgenoot onderdak aan te bieden.