Chinese clubs mikken nu op sensatie uit de Premier League: 'Jaarsalaris van 50 miljoen euro'

Foto: © photonews

De Chinese Super League wordt stilaan een trekpleisters voor profvoetballers die het hebben gehad in Europa en graag wat poen willen gaan scheppen in Azië. Ramires, Jackson Martinez, Oscar, Witsel: allen kozen ze voor een avontuur in China. Het nieuwste target van de clubs? Dele Alli.

Volgens ESPN hebben verscheidene Chinese clubs hun oog laten vallen op de middenvelder van Tottenham Hotspur. De nog steeds maar 20-jarige Alli brak vorig seizoen door in de Premier League en is sindsdien één van de absolute smaakmakers in de Engelse competitie.

Jaarsalaris van 50 miljoen euro

De Chinese clubs die geïnteresseerd zijn in de Engelsman, zouden een weeksalaris van 1 miljoen dollar (omgerekend 950.000 euro, nvdr.) in gedachten hebben. Alli zou op jaarbasis ongeveer 50 miljoen euro kunnen opstrijken in China.

In tegenstelling tot de transfers van Witsel en Oscar, is het nog maar de vraag of Alli het ziet zitten om naar China te verkassen. De Engelsman staat pas aan het begin van zijn carrière en lijkt niet meteen de intentie te hebben om de Premier League al te verlaten. Al kunnen de Chinezen het natuurlijk altijd proberen…