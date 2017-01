Ronaldo toont zich op deze beelden een échte people manager en helpt een hardnekkig gerucht de wereld uit

Cristiano Ronaldo is hard met zijn imago bezig. Daar waar de Portugese superster het in het verleden vaak moest afleggen tegen 'ideale schoonzoon' Lionel Messi, gaat CR7 tegenwoordig als een echte gentleman door het leven.

Ronaldo ontpopte zich de laatste jaren steeds meer als een ware people manager en tijdens de finale van het EK viel het op hoe de Portugees na zijn blessure actief stond mee te coachen langs de zijlijn.

Woensdagavond speelde Real Madrid in de Copa del Rey tegen Sevilla, maar kreeg Ronaldo rust. Toch maakte de aanvaller er een erezaak van om zijn ploegmakkers tijdens de rust een hart onder de riem te steken. Ronaldo wachtte de spelers op en trakteerde hen allemaal op een high five.

Knuffel voor James

Voor James Rodriguez, die de score had geopend in de eerste helft, had Ronaldo nog iets meer oog. De Colombiaan kreeg er nog een knuffel bovenop. Best opmerkelijk, want er wordt vaak gezegd dat James en Ronaldo niet goed met elkaar overweg kunnen. Een hardnekkig gerucht dat Ronaldo bij deze uit de wereld wil helpen.

Bekijk de beelden hieronder: