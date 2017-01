Anderlecht heeft positief en negatief nieuws te melden op oefenstage

Foto: © photonews

Anderlecht heeft vandaag zijn tweede trainingsdag in La Manga afgewerkt en dat was nog steeds zonder Lukasz Teodorczyk. Al kon de spits wel al rustig hervatten.

Tijdens de namiddagtraining liep 'Teo' rondjes terwijl de anderen de - zware - groepstraining afwerkten. Beter nieuws is er over Dennis Appiah. De Franse rechtsachter is helemaal hersteld van zijn scheenbeenblessure en trainde voluit mee.

Door de terugkeer van Appiah heeft René Weiler nu heel wat meer opties. Op rechtsvoor kan hij nu ook Najar posteren als alternatief voor Chipciu. Dat Diego Capel nu mag vertrekken bij een degelijk bod is dan ook niet verwonderlijk. Met Chipciu, Bruno en Najar heeft Weiler heel wat opties op rechts voor handen.