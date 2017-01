Dury geeft meer uitleg over twee nieuwkomers en tester: "Een type zoals hem hadden we nodig"

Zulte Waregem heeft er al twee versterkingen bij deze winter. Francky Dury liet op stage zijn licht schijnen over Yoan Severin en Babacar Gueye. En - zoals te verwachten - is hij opgetogen.

De 19-jarige Severin kwam over van Juventus en maakte op zijn eerste trainingsdag al indruk. "We hadden een type zoals Yoan nodig. Al onze centrale verdedigers zijn namelijk rechtsvoetig. Bovendien is het een jonge speler waarvan ik weet dat hij kwaliteiten heeft", aldus Dury bij HLN. Severin heeft ook een goeie inspeelpass en heel wat vista.

De 22-jarige Babacar Gueye moest dan weer apart trainen. "Deze zomer stond Babacar al op onze radar", aldus Dury. "Maar toen koos hij voor een avontuur in de Bundesliga bij Hannover - ik kon dat begrijpen. Doordat hij daar niet veel speelde, konden wij hem binnenhalen."

Met Paulin Puel (19), zoon van Southampton-coach Claude Puel, is er ook een testspeler mee op stage. "Bij Nice heeft hij zich goed ontwikkeld", weet Dury. "Maar omdat ik hem het voorbije jaar niet veel in actie gezien heb, besloten we hem op proef mee te nemen naar Marbella.