AA Gent maakt zich op voor trip naar Wembley: "Iemand zei 'het mooiste stadion ter wereld', dat vind ik niet"

Foto: © photonews

AA Gent vertoeft momenteel in het Spaanse Oliva om de strijd richting play-off 1 voor te bereiden. De fans van de Buffalo's verheugen zich echter al op 23 februari.

Dan speelt Gent zijn return in de zestiende finales van de Europa League tegen Tottenham, óp Wembley. "Wembley, onwaarschijnlijk!", kijkt Serge Platel, commercieel directeur bij AA Gent enthousiast vooruit. "Iemand zei: het mooiste stadion ter wereld. Ik ga niet akkoord, want de mooiste tempel is natuurlijk de Ghelamco Arena. (lacht)

"Maar het is een mythische plek waar al fantastische wedstrijden zijn gespeeld. Daar ons honderdste duel betwisten tegen Tottenham, met drie Belgen... Ik denk dat er geen mooiere droomaffiche bestaat."

"Mooiste voetbal van België"

Daarnaast is Gent ook nog volop in de running voor PO1. Platel heeft vertrouwen dat de club uit de Arteveldestad erbij zal zijn. "We hebben een fantastische ploeg die niet staat waar ze hoort te staan. We brengen het mooiste voetbal van België. Ik ben ervan overtuigd dat we de plaats zullen inpalmen waar we recht op hebben."