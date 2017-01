Gewezen smaakmaker Langil kan terug naar België, maar: 'Hij is op dit moment te duur'

Foto: © Photonews

Speelt Steeven Langil binennkort opnieuw in de Jupiler Pro League? Het zou best kunnen. De Franse vleugelspeler staat sinds het begin van dit seizoen op de loonlijst bij de Poolse topclub Legia Warschauw, maar daar zit hij op een zijspoor.

Langil was één van de twee spelers van Waasland-Beveren die door Besnik Hasi werd meegenomen naar de Poolse competitie. Hasi werd evenwel al heel snel ontslagen bij Legia en sinds september komt Langil nog nauwelijks in actie.

Nu bestaat de kans dat de 28-jarige winger terugkeer naar België, en meer bepaald zijn ex-club Waasland-Beveren. Volgens Het Nieuwsblad was Langil donderdag zelfs op de Freethiel, al bleek dat hij op dit moment nog te duur is. Langil heeft ook opties in zijn vaderland Frankrijk.