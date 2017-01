Grote kuis bij Manchester City? 'Guardiola wil zeven (!) spelers lozen'

Ziet Manchester City er binnenkort hélemaal anders uit? Het zou best kunnen. Volgens de laatste geruchten zou de Engelse topclub van plan zijn om straks grote kuis in zijn kern te houden.

Volgens de Spaanse sportkrant AS zou coach Pep Guardiola maar liefst zeven (!) spelers transfervrij laten vertrekken aan het einde van dit seizoen. Guardiola wil zijn kern nog meer naar zijn hand zetten en daarom zou het vertrek van enkele ervaren rotten noodzakelijk zijn.

Touré, Navas, Clichy, ...

AS weet ook precies om welke spelers het zou gaan: Yaya Touré, Jesus Navas, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gael Clichy en Aleksandr Kolarov. Al die spelers bewezen tijdens de voorbije jaren hun waarde voor The Citizens, maar volgens Guardiola zijn ze over hun hoogtepunt heen.

Al de spelers zijn eind juni einde contract en kregen nog geen voorstel tot contractverlenging. De kans is dan ook bijzonder groot dat ze in de komende gratis worden opgepikt door een andere club.