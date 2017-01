Vanhaezebrouck komt terug op de felbesproken wedstrijd tegen Anderlecht waar hij over de rooie ging, maar hij vindt wel het voglende

Voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent was het een einde van 2016 in mineur na de 0 op 9. Vooral de nederlaag tegen Anderlecht zorgde voor veel frustratie.

Hein Vanhaezebrouck ging in die partij over de rooie tegen scheidsrechter Eric Lambrechts die Gentenaar Esiti met een strenge rode kaart van het veld stuurde.

"Ik heb mijn reacties in de match tegen Anderlecht teruggezien en ik vond het ook iets te fel", geeft Vahaezebrouck nu aan in Het Nieuwsblad. "Het had niet moeten gebeuren."

Zoals coaches doen

"Pas op, ik blijf nog steeds achter de reden staan voor mijn reactie. Ik vind dat ik honderd procent gelijk had, zoals meestal als ik reageer bij een fase. Anders reageer ik niet. Anderlecht maakte achteraf de opmerking dat Esiti niet reclameerde na die rode kaart. We hébben geen spelers die reclameren. En dan doet de coach dat... Zoals coaches doen, toch?"