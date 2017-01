Kiese Thelin legt uit waarom hij voor Anderlecht koos en... hoe hij de concurrentie met Teodorczyk zal aangaan

Foto: © photonews

RSC Anderlecht versterkte zich eerder deze week met de Zweedse aanvaller Isaac Kiese Thelin. De Zweedse aanvaller is de spits die trainer René Weiler er heel graag bij wilde, maar om speelminuten te verzamelen moet Kiese Thelin wel voorbij ene Lukasz Teodorczyk.

“Laat me eerst zeggen dat Teo een inspiratie is voor mij. Hij speelde ook niet veel bij Dynamo Kiev en ontplofte hier. In die flow wil ik ook komen. Volgens mij kunnen we goeie partners worden”, zegt Kiese Thelin in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Doelbewust voor Anderlecht gekozen

De 24-jarige Zweed met Afrikaanse roots wordt gehuurd van het Franse Bordeaux, waar hij zich onder meer door een blessure niet wist door te zetten. Kiese Thelin had aanbiedingen uit de Premier League op zak, maar koos doelbewust voor Anderlecht.

“Ik kon ook naar Turkije of Engeland, maar voetbal liever met deze club voor de prijzen dan tegen de degradatie in de Premier League. Guillermo Molins, met wie ik nog bij Malmö speelde, raadde me Anderlecht ook aan. Hij zei: tekenen.”