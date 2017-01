Gent-manager Louwagie reageert op heisa rond Trebel: "We verhoogden ons bod al drie keer"

Foto: © photonews

Dé wintersoap van deze transfermercato lijkt écht begonnen. Adrien Trebel daagde niet op voor het vertrek naar de stage van Standard en stuurt meer dan ooit aan op een transfer. KAA Gent wil de middenvelder en reageerde bij monde van manager Michel Louwagie.

"We hebben vorige week een eerste bod uitgebracht op Trebel. Standard heeft dat geweigerd, maar sindsdien hebben we ons bod al drie keer verhoogd", vertelde Louwagie aan Het Laatste Nieuws.

De manager van Gent vernam ondertussen ook al dat Trebel zijn kat stuurde naar de stage van Standard. "Ik ga me daarover eerst verder informeren. Maar het is wel zo dat Standard Trebel zélf in de etalage heeft geplaatst. Wij zijn via een tussenpersoon op de hoogte gebracht dat er drie spelers van Standard, waaronder Trebel, deze wintermercato beschikbaar waren. We hebben niet zelf de eerste stappen ondernomen!"

Wil Standard nu wel meewerken aan vertrek naar Gent?

Hein Vanhaezebrouck wil Trebel maar wat graag aan zijn kern toevoegen, en mogelijk zal Standard zich uiteindelijk toch moeten neerleggen bij een vertrek naar een concurrent. Al zullen de Rouches ook maatregelen treffen als Trebel zich niet snel in Spanje meldt voor de winterstage. Wordt ongetwijfeld vervolgd...