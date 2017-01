Preud'homme laat licht schijnen over doelmannensituatie bij Club

Foto: © photonews

Club Brugge trok met Ethan Horvath een beloftevolle jonge doelman aan. In principe moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Ludovic Butelle, maar die hoeft zich nog niet direct zorgen te maken over zijn plaatsje onder de lat.

Butelle zou eerder een onderwijzende functie krijgen. In de schaduw van de Fransman moet de 21-jarige Amerikaan met Hongaarse roots rijpen. "Horvath is in vergelijking met Butelle een jonge keeper en hij moet de toekomst van Club Brugge worden", aldus Michel Preud'homme in HLN.

Butelle blijft dus - voorlopig? - de nummer 1. "We hebben hem niet specifiek gehaald omdat Ludovic een mindere periode achter de rug heeft of omdat hij geen concurrentie meer had met enkel Bruzzese achter zich. Want je mag niet uit het oog verliezen dat Ludo zelf uit die slechte periode is gekomen. Zónder extra concurrentie."