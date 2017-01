Preud'homme legt uit wat de exacte plannen met nieuwkomer Strandberg zijn

Club Brugge toonde zich al erg bedrijvig tijdens deze transferperiode. De regerende landskampioen versterkte zich met Ethan Horvath, Lex Immers, Helibelton Palacios en Carlos Strandberg. Die laatste krijgt de komende dagen de tijd om zich te tonen.

Club Brugge volgde de Zweedse aanvaller al een tijdje en haalde hem enkele dagen geleden weg bij de Russische topclub CSKA Moskou. Strandberg is nog maar 20 jaar oud en met Vossen, Wesley en Diaby beschikt Michel Preud’homme al over drie spitsen in zijn kern. Is er dan wel nog plaats voor de nieuwkomer?

“Strandberg is eerder een toekomstgerichte aankoop, maar we gaan hem eind januari evalueren”, vertelt Preud’homme daarover in Het Nieuwsblad. “Misschien blijft hij hier als vierde spits, misschien doet hij beter elders ervaring op? Misschien toont hij de komende dagen en weken zo veel goede dingen dat we snel zullen zeggen: neen, blijven!" (lacht)

Naar Westerlo?

Aanvankelijk leek STVV geïnteresseerd in de diensten van Strandberg, maar de Kanaries haalden met Igor Vetokele al een aanvaller op huurbasis binnen. Als Club beslist om zijn nieuwe spits uit te lenen, is een half jaar Westerlo een mogelijkheid.