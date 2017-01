Preud'homme is duidelijk over pion die gaat vertrekken bij Club Brugge: "Op training is hij één van de besten, maar..."

Foto: © photonews

Club Brugge haalt in de wintermercato niet alleen enkele spelers naar Jan Breydel. Blauw-zwart zwaait ook enkele pionnen, al dan niet tijdelijk, uit. Michel Preud'homme hoopt vooral dat een speler in het bijzonder boven water komt.

"Als ik hem genoeg speelminuten kan geven, kan Nikola Storm de revelatie van dit seizoen worden", liet Preud'homme voor het seizoen nog optekenen. de vleugelaanvaller kwam niet verder dan vijf invalbeurten en dus wenkt een verhuur.

"Nikola heeft alle kwaliteiten en op training is hij vaak een van de besten, maar het moet er ook uitkomen in wedstrijden", geeft de Brugse succescoach aan in Het Laatste Nieuws. "Alleen moet hij daarvoor misschien zes of tien matchen na elkaar kunnen spelen en dat kunnen wij hem niet bieden. Bij een topclub moet je direct renderen."