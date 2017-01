Nieuwe Genk-coach na indrukwekkende zege tegen Gent: "Ik zag dingen die voor verbetering vatbaar zijn, maar..."

Foto: © photonews

Albert Stuivenberg werd vlak voor de jaarwisseling aangesteld als trainer van KRC Genk. De Nederlander volgt de ontslagen Peter Maes op en moet in de Luminus Arena terug aanknopen met goede resultaten en successen.

Na het ontslag van Maes, en terwijl Stuivenberg nog in de tribune zat, speelde Genk een indrukwekkende match tegen Gent. Velen schreeuwden na die match dat ze niet begrepen waarom Maes moest beschikken.

Stuivenberg spreekt niet over zijn voorganger, maar dat de Nederlander ambitieus is, is wel duidelijk. “Dat was een heel leerrijke wedstrijd”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Maar het kan altijd beter volgens de voormalige assistent van Louis van Gaal. “Ik zag dingen die voor verbetering vatbaar zijn, maar er waren ook veel positieve zaken.”

Hoge pressing

“Vooral de manier waarop de twee goals tot stand kwamen, bevielen me. Telkens werd na balverlies aan het strafschopgebied van de tegenpartij meteen druk gezet. Deze hoge pressing past in mijn voetbalfilosofie, het is één van de accenten die ik wil leggen.”