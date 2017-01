Renard waarschuwt opstandige Trebel: "Slecht voorbeeld voor jonge groep"

Olivier Renard, sportief directeur van Standard, is niet te spreken over de beslissing van Adrien Trebel om niet mee op stage te trekken. En hij is niet van plan de zaak blauw blauw te laten.

Renard spreekt al van straffen. "Als hij niet snel opduikt, volgen er sancties. Ik wil geen oorlog ontketenen, maar dit is een beetje zoals kapitein Schettino die de Costa Concordia verliet", verwijst Renard naar de scheepsramp waarbij 32 doden vielen. "Wij vertrokken op stage om straks onze sportieve ambities te verwezenlijken. Trebel hoorde erbij te zijn. Hij nam een andere beslissing. In mijn ogen een verkeerde en eentje die gevolgen kan hebben. Dit is voor mij een ontgoocheling en een slecht signaal naar onze jonge spelersgroep", zei hij aan HLN.

Het bod van Gent was niet hoog genoeg

Renard laat ook weten dat hij niet de beslissingen alleen neemt in het dossier. "Het bod van Gent was niet hoog genoeg. Of hij straks toch vertrekt en of dat dan naar Gent, Engeland of Hongarije is, ligt niet alleen in mijn handen. Er staat in elk geval geen clausule in zijn contract dat hij zomaar voor een bepaald bedrag kan vertrekken."

De voormalige doelman hoopt dat Trebel zich nog bedenkt. "Iedereen kan een fout maken. Alleen is dit wel een hele flagrante. We staan nog met hem in contact en hopen dat hij snel in Marbella neerstrijkt en zich weer helemaal op Standard focust."