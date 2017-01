"Ook organisatorisch een pluim voor de Soccer Trophy"

Foto: AVL

Op de Soccer Trophy kregen ook verschillende vrouwenteams de kans hun kunnen te laten zien. En dat was niet enkel op de vrouwendag, integendeel zelfs.

Neen, ook tijdens de jeugdreeksen kwamen verschillende keren vrouwen in actie. Zo ook bij de U11, met Noorse (een voetbalclub uit Kapellen die onder de KVV zit).

Zij deden hun uiterste best en beleefden een leuke dag op de Soccer Trophy. "Wetende dat zij veldvoetbalsters zijn en nog nooit met boarding hadden gespeeld, ben ik als trainer erg trots", aldus oefenmeester Wesly Kenis.

"Ze moesten het opnemen tegen jongens die enkel zaalvoetbal spelen of in Belgisch verbond. Het was een tornooi uit hun comfort zone, maar als enige meisjesclub hebben ze het fantastisch gedaan. Volgend jaar staan we er waarschijnlijk terug. Ook organisatorisch enkel een dikke pluim."