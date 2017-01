Real Madrid evenaart met forfaitzege het legendarische record van... Barcelona

Foto: © photonews

Real Madrid is het nieuwe jaar begonnen zoals het 2016 afsloot: met een zege. Tegen Granada werd het 5-0, maar die score had nog veel hoger kunnen oplopen. De Madrilenen evenaren daarmee wel het record van Barcelona.

Voor de wedstrijd werd Cristiano Ronaldo nog eens in de bloemen gezet. Hij mocht met zijn vier Gouden Ballen op het veld verschijnen. Legendes als de Braziliaan Ronaldo en Luis Figo kwamen meefeesten. En het inspireerde Real, want nog voor de rust stond het 4-0. Isco opende de score na een voorzet van Benzema en die laatste verdubbelde even later met een intikker na een schot van Modric.

Op een feestdag mocht natuurlijk Ronaldo ook niet ontbreken. Na een indrukwekkende solo van Marcelo knikte Ronaldo diens perfecte voorzet binnen. En Isco zorgde ook nog voor de 4-0. Tijd om gas terug te nemen. Casimero maakte de forfaitcijfers nog rond met zijn eerste competitiegoal voor de Koninklijke, maar daar bleef het ook bij. Met 39 wedstrijden zonder verlies evenaarde Real het record van Barcelona.