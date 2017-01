Lukaku aan het kanon, Fellaini en Sels spelen, replays voor Denayer, Januzaj en Defour

In heel wat Europese competities ligt het voetbal momenteel stil, maar niet in Engeland. Dit weekend maakt het competitievoetbal plaats voor het bekervoetbal, meer bepaald de FA Cup. Heel wat Belgen kwamen in actie en wij zetten de matchen voor u op een rijtje.

Manchester United-Reading 4-0

Manchester United, met Marouane Fellaini 90 minuten tussen de lijnen haalde het probleemloos van Reading. Rooney, Martial en Rashford (2) hielpen United aan een ruime 4-0-zege.

Sunderland-Burnley 0-0

Sunderland en Burnley ontmoeten elkaar binnenkort nog eens. Beide ploegen hielden elkaar op een 0-0-gelijkspel. Denayer en Januzaj speelden de volledige match voor Sunderland, Defour maakte de negentig minuten vol bij Burnley.

Birmingham City-Newcastle United 1-1

Newcastle United kon op het veld van Birmingham niet winnen, maar mogelijk is dat goed nieuws voor Matz Sels. Aangezien het 1-1 bleef, volgt er een replay. Sels, die in de beker zijn kans krijgt, speelt mogelijk de replay ook.

Everton-Leicester City 1-2

Pech voor Romelu Lukaku en Kevin Mirallas. Eerstgenoemde bracht Everton op voorsprong tegen Leicester City, maar de regerende Engelse kampioen trok uiteindelijk toch aan het langste eind dankzij twee treffers van Ahmed Musa.

