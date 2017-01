Onzichtbaar de eerste maanden, nu stonden de Antwerp-fans stonden massaal op de banken voor matchwinnaar Owusu: "Ik moet hen bedanken"

Antwerp bibberde en beefde vrijdagavond en lang niet alleen omwille van de koude. De bevrijdende 1-0 tegen Roeselare bleef immers tot diep in de tweede helft uit.

Uiteindelijk deed William Owusu, nota bene tegen zijn ex-club, de Bosuil ontploffen. Na afloop volgde dan ook een uitzinnig feestje. Opvallend is ook hoe de aanvaller in enkele maanden tijd zich tot publiekslieveling ontpopte, met als orgelpunt vrijdagavond.

Alle fans stonden voor hem op de banken, maar Owusu bleef nederig onder de lof. "Ik dank hen voor de steun en ben dan ook blij dat ik hen de drie punten kon bezorgen. Maar dat is ook de verdienste van de hele ploeg."

Bij een nederlaag zag het er niet goed uit - William Owusu

"Dit was een levensbelangrijk zege. Want bij een nederlaag zag het er niet goed uit. We gaan nu nog zeven matchen alles geven. De wissel na mijn goal? Ik voelde iets in de bil en kon niet meer verder", gaf Owusu, intussen goed voor vijf goals, nog mee.