Van 'zero to hero', William Owusu is terug: "De reden? Het vertrouwen van het publiek"

Foto: DP

William Owusu was gisterenavond de held van The Great Old. Met zijn goal wierp hij de strijd om de tweede periodetitel helemaal open. Van 'zero to hero', het kan snel gaan in het voetbal.

Pas op speeldag 13 kwam Owusu in de basis te staan, om er daarna niet meer uit te gaan. Thuis tegen Tubeke scoorde hij toen de twee enige goals van de partij en de toon was gezet. De aanvaller scoorde nu vier keer, maar die van gisteren was zijn belangrijkste.

"Ik weet al heel lang wat Owusu allemaal kan", aldus De Decker. "Het verschil nu is dat hij de steun krijgt van het publiek. Zo zie je maar wat een beetje vertrouwen met een mens kan doen", aldus De Decker.