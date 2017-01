Belgische topclubs dreigen naast Lombaerts te grijpen: 'Turkse topclub bereidt officieel bod voor'

Foto: © photonews

Nicolas Lombaerts staat tot nader order nog steeds op de loonlijst bij Zenit Sint-Petersburg. Als alles deze maand even meezit, dan ruilt onze landgenoot Rusland in voor een nieuwe club.

Club Brugge, KAA Gent en RSC Anderlecht werden de voorbije weken en maanden meermaals in verband gebracht met Lombaerts, maar uiteindelijk mondde de interesse nooit uit in een concrete aanbieding.

Eerder deze week lieten we u al weten dat Zenit best wil meewerken aan een vertrek van Lombaerts en dat tal van clubs in de running zijn. Zo is er interesse vanuit Spanje, Duitsland, Engeland, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Galatasaray

Wel, daar mag u nu nóg een land aan toevoegen. Volgens de Turkse media wil Galatasaray snel werk maken van de komst van Lombaerts. Volgens Sporundibi bereidt de Cim Bom zelfs een officieel bod voor.

De entourage van de 31-jarige Lombaerts vernam voorlopig nog niets van Galatasaray, maar mogelijk komt daar dus snel verandering in. Als de Belgische topclubs alsnog in zee willen gaan met Lombaerts, schieten ze best zo snel mogelijk in actie.