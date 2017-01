Mechele uit zijn comfortzone: "Sinds mijn zesde bij Club, maar nu wil ik ook alles winnen"

Brandon Mechele had weinig uitzicht op speelkansen bij Club Brugge. Bij STVV ligt dat waarschijnlijk heel anders en tot het einde van het seizoen wil hij dan ook bewijzen dat hij van waarde kan zijn voor elke eersteklasser.

Voor Mechele wordt het wel een hele aanpassing. "Het is de eerste keer voor me dat ik niet voor Club Brugge speel. Ik zit er al sinds mijn zes jaar", zegt hij op de site van de Truienaars. "Nu moet ik me aanpassen, maar ik ben heel goed ontvangen door iedereen bij de club. Ik ben gelukkig hier te zijn."

"Ik wil nu zoveel mogelijk spelen en als ik begin, wil ik ook winnen. Ik wil zoveel mogelijk punten pakken met de club en dan zullen we wel zien waar we eindigen. Ik ben ongeduldig om mijn eerste match te spelen", aldus de uit Bredene afkomstige verdediger. Zijn eerste match wordt mogelijk direct een speciale: in en tegen Anderlecht.