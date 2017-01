De eerste Belgische wedstrijden van 2017

In het provinciale voetbal zijn de eerste wedstrijden van het vrouwenvoetbal al gespeeld. In weer, sneeuw en wind, dat wel. Maar toch: de eerste resultaten staan er.

In de provincie Brabant pakte Microob Veltem uit met een grote overwinning tegen Strijland Gooik. Het werd niet minder dan 8-0 voor de thuisploeg, die zo tien punten uitlopen in de stand. Roosbeek heeft wel nog twee wedstrijden tegoed.

Ook in tweede provinciale Brabant werd gevoetbald. Opwijk won met 0-14 bij Ohain, ook Berchem, RWDM en de Veldkanteva's pakten drie belangrijke punten.

Zwevezele, Merkem en Leffinge waren de eerste winnaars in West-Vlaanderen, de strijd in eerste provinciale Oost-Vlaanderen is spannender dan ooit door de overwinning van Sottegem bij leider Meetjesland.