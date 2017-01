De 'Winfies' uit Grimbergen, Arendonk en Meetjesland

Foto: © Veldkanteva's

Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen!

We komen stilaan opnieuw uit de winterstop, dus geven we jullie nog een aantal van de laatste winfies mee die we uit 2016 doorgestuurd kregen. Dit jaar is het dan natuurlijk aan jullie!

Naast de winfies uit Grimbergen (zie boven), kregen we er ook binnen vanuit Arendonk en Meetjesland. Arendonk is heel goed bezig in tweede provinciale:

Meetjesland van zijn kant was dan weer al 43 wedstrijden ongeslagen, tot het dit weekend verloor van Sottegem. Toch staan ze nog steeds fier op kop in eerste provinciale ...