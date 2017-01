Slecht nieuws voor Club Brugge: 'sterkhouder kermend van de pijn afgevoerd op training'

Foto: © photonews

Slecht nieuws vanop het oefenkamp van Club Brugge in het Spaanse Sotogrande. Daar kwam aan de zondagse trainingssessie voor een van de basispionnen vroegtijdig een einde.

Ricardo van Rhijn liep in een duel met Laurent Lemoine tijdens een oefenpartijtje een zware enkelblessure op, zo meldt Het Laatste Nieuws. De rechtsback schreeuwde het uit van de pijn en moest met een ijsverband afgevoerd worden.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen hoe lang de offensieve vleugelverdediger out is. De blessure komt hoe dan ook ongelegen, want met Dion Cools houdt Michel Preud'homme slechts één fitte back achter de hand.

Aanwinst Helibelton

Met nieuwkomer Helibelton Palacios heeft blauw-zwart nog maar net een rechtsachter in huis gehaald, maar die zal ongetwijfeld moeten wennen aan het Belgische voetbal. Van Rhijn was met zijn fabelachtige traptechniek eveneens goed voor enkele belangrijke goals.