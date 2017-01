Eerste oefenmatchen op winterstage: verrassende nederlaag voor Gent!

Foto: © photonews

De meeste teams zijn ondertussen al vertrokken op winterstage. Spanje is dé topbestemming, al zijn er ook teams die elders heen gaan. KV Mechelen blijft dan weer thuis. Maar wie gaat waarheen en tegen wie gaan ze daar spelen?

KV Mechelen blijft thuis, Eupen trekt - logischerwijze - naar Qatar en voor Kortrijk staat er een stage in Knokke en in het Nederlandse Mierlo te wachten. Maar alle andere eersteklassers trekken naar Spanje.

En in Spanje wordt er geoefend tegen een resem leuke teams. Vooral Duitse tegenstanders zijn erg in trek dit seizoen, al worden ook enkele Nederlandse teams gekozen om tegen te sparren.

Het overzicht is nog niet helemaal volledig, want de komende dagen wijzigen er mogelijk nog enkele kleine details. Hierbij het programma van de verschillende teams:

Club Brugge: Werder Bremen (9/1) en Freiburg (12/1) in Sotogrande

Anderlecht: / in La Manga

Zulte Waregem: Borussia Mönchengladbach (10/1) in Marbella

Oostende: Schalke 04 (10/1) en Yanbiang (13/1) in Algorfa

Mechelen: Tilleur (8/11), Rupel Boom (11/1) en Kortrijk (14/1), geen stage

Charleroi: / in El Saler

Gent - Willem II 1-3 in Oliva

Standard: Dortmund (12/1) en Vaduz (13/1) in Marbella

Genk: Darmstadt (11/1) in Pinatar

Lokeren: Partick Thistle (13/1) in Alicante

Kortrijk: NAC Breda (9/1) in Mierlo, KV Mechelen (14/1)

STVV: Sion (13/1) in La Manga

Eupen: Bayern München (10/1) en Shanghai (12/1) in Qatar

Waasland-Beveren: Erzgebirgue Aue (12/1) in Pinatar

Westerlo: Shanghai (13/1) in Pinatar

Moeskroen: / in San Roque

De eerste oefenpartij is inmiddels achter de rug voor AA Gent, het werd een 3-1 nederlaag tegen Willem II. Hannes Van Der Bruggen scoorde voor de Buffalo's in vier helften van 30 minuten.