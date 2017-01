Vraag om respect: "Coaches moeten stoppen met mokken als kleine kinderen"

Foto: © photonews

Nieuwjaar is het ideale moment om met wat goede voornemens te komen. En die heeft ook François Colin, de éminence grise van de Belgische voetbaljournalistiek. Enfin, hij heeft tips voor de trainers, bestuurders en spelers.

“Kunnen we niet met z’n allen positiever naar voetbal aankijken”, vraagt hij zich luidop af. “Een andere benadering voor de arbitrage is cruciaal. We moeten hen allen helpen. Spelers zouden dit kunnen doen door niet meer allen naar de ref te stormen. Enkel de aanvoerder gaat nog verhaal halen.”

Club zouden kunnen stoppen met kansloze klachten in te dienen

En hij gaat verder in Sport/Voetbalmagazine: “Bestuurders moeten stoppen met het gezag van de arbitrage te ondermijnen. En dus ophouden met de refs van incompetentie te beschuldigen. Clubs kunnen ook stoppen met kansloze klachten in te dienen", klinkt het scherp richting diverse clubs.

Ook voor de coaches is er een belangrijke rol weggelegd: "Ze zouden kunnen ophouden met mokken als kleine kinderen aan de zijlijn. Of met hun armen te molenweiken alsof ze duurzame energie willen opwekken. In plaats van de ref in vraag te stellen, zouden ze achteraf ook op de eigen tekortkomingen kunnen wijzen. Kortom: gewoon wat eerlijker zijn in de analyse."