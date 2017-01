Vanhaezebrouck over zijn typische armengezwaai waar de fans van Club Brugge de spot mee dreven: "Wat is dan het beste? Dat Hein er niet meer is?

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck is een oefenmeester die zich al eens laat gelden langs de zijlijn. "Als ik vind dat ik honderd procent gelijk heb, reageer ik", liet hij eerder optekenen. En dan durft de Gentse succescoach al eens met de armen te zwaaien.

In de topper op het veld van Club Brugge dreven de fans van blauw-zwart de spot met de lichaamstaal van Vanhaezebrouck. In luttele seconden zat Jan Breydel vol met Hein-imitators. (Dat leest u HIER) De T1 van de Buffalo's beseft dat hij altijd ter discussie zal staan.

"Als Hein met zijn armen staat te zwaaien, heeft iedereen commentaar. Als Hein niet staat te zwaaien, heeft iedereen óók commentaar", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Wat is dan het beste? Dat Hein er niet meer is? Dan zal er geen commentaar meer zijn."

Eigenlijk zou ik nu weer moeten zwijgen - Hein Vanhaezebrouck

"Wat ik allemaal heb gehoord en gelezen: dat ik vluchtte, dat ik alleen naar buiten kom als het goed gaat. Pff, wat een zever", vindt Vanhaezebrouck. "Dat ik het niet over de fouten van mijn spelers wilde hebben? Aks ik even in de luwte wil zijn, is dat toch mijn goed recht. Niemand moet er zaken achter zoeken die er niet zijn."

"Eigenlijk zou ik nu weer moeten zwijgen. Of doen zoals sommige trainers die hun antwoorden dan afmeten tot een simpele ja en neen."