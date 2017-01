"De Champions League winnen, dat zou een boost zijn voor haar én de Flames"

Foto: © photonews

Hét uithangbord van de vrouwenvoetbalsport is en blijft Tessa Wullaert. Voor haar komt er een erg lastig, maar ook mooi 2017 aan. Tot wat is ze allemaal in staat?

Deze zomer moet Wullaert met goals en assists zorgen voor minstens een tweede ronde voor onze Belgian Red Flames en een galaduel in de kwartfinales tegen Duitsland of Frankrijk, maar daarvoor krijgt ze nog al belangrijke doelen.

Na de verloren CL-finale vorig seizoen wil ze nu het allerhoogste, maar in de kwartfinales wacht wel al meteen uittredend kampioen Lyon. "De moeilijkste klip misschien wel, want Lyon heeft Alex Morgan aangeworven", beseft bondscoach Ives Serneels in Sport/Voetbalmagazine.

"Maar als Tessa de Champions League zou kunnen winnen, dan zou dat voor haar én de Red Flames een boost en een opsteker kunnen zijn richting het EK."