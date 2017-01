Louwagie reageert op de interesse van Anderlecht voor Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck heeft een poosje gezwegen en liet zelfs niet zijn gewoonlijke gedrevenheid aan de zijlijn zien. Maar dat is allemaal achter de rug nu hij alles wat op een rijtje kon zetten. Dat liet ook Michel Louwagie weten.

Vanhaezebrouck laste een persstop in na de wedstrijd tegen Anderlecht. Daarin werd Esiti met een erg strenge rode kaart naar de kant gestuurd. Vanhaezebrouck reageerde erg gekwetst. "Ik was langs de ene kant verrast en langs de andere kant niet. Want hij had het mij gezegd voor de match tegen Genk, dat hij niet in contact wou komen met de pers", aldus Louwagie bij Sporza.

"Ondertussen heeft hij gereageerd via interviews en heeft zichzelf gecorrigeerd. Ik denk dat we die bladzijde moeten omdraaien. Hein is ook maar een mens met emoties en het werd hem allemaal wel wat te veel."

De media stoken graag

En intussen lijkt ook Anderlecht op de loer te liggen voor de coach van de Buffalo's. "De kranten moeten elke dag vol komen. De media stoken graag. Dat maakt het ook plezant voor de buitenwereld en wij moeten daar mee leren omgaan", vindt Louwagie.