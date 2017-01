Preud'homme is ontgoocheld in deze speler bij Club: "We hebben er zoveel tijd ingestoken, maar hij heeft zich laten gaan"

Michel Preud'homme is met Club Brugge bezig een mooi verhaal te schrijven. Hij hoopt op een tweede titel op rij met blauw-zwart, al was niet elk verhaal even positief. Zo is hij van een speler niet te spreken.

Deze winter werd afscheid genomen bij Club Brugge van ene Felipe Gedoz. "Hij liet in het begin zijn potentieel zien, dat heeft iedereen ook gezien", geeft hij aan in Het Nieuwsblad. "Maar zijn revalidatie, kunnen terugvechten als je niet belangrijk bent: dat was nieuw voor hem."

En Preud'homme en co hebben veel geprobeerd: "We hebben het op alle mogelijke manieren geprobeerd: lief, kwaad, agressief. We hebben er zoveel tijd ingestoken. Spijtig!"

Want Gedoz kwam nooit meer op het niveau van weleer: "Vergelijken met Lestienne? Die heeft meer voor Club Brugge gepresteerd dan Gedoz. Hij heeft zich laten gaan."