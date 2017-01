Nog een uitgaande transfer bij Anderlecht, Belgische eersteklasser profiteert

Anderlecht is druk werk aan het maken van zijn kern op de transfermarkt. En dus is het maar de vraag wie er allemaal zal vertrekken en bijkomen. Een nieuwe uitgaande transfer is alvast geregeld.

Nathan Kabasele werd de voorbije maanden gewogen en te licht bevonden door coach René Weiler en dus wist hij al enkele weken dat hij mocht verkassen bij Anderlecht.

Nu heeft een nieuwe ploeg: de rest van het seizoen zal hij op huurbasis uitkomen voor Moeskroen. Bij de Henegouwers moet hij operatie redding tot een goed einde brengen, samen met Trezeguet - ook al op huurbasis van Anderlecht overgekomen afgelopen zomer.

De Henegouwers vertrekken maandag op stage en Kabasele - die een voorstel van QPR afwees - zou al meteen kunnen aansluiten op de oefenstage.