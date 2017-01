Nieuwkomer in Jupiler Pro League in de wolken: "De grootste club van België"

Foto: © photonews

De transfermarkt opende vorige week de deuren en de Belgische clubs schoten als gekken uit de startblokken. Ze zaten zo aan het begin van deze transferperiode nog niet stil en dat resulteerde al in een pak transfers.

Zaterdagavond legde Club Brugge met Helibelton Palacios al zijn vierde wintertransfer vast. De Colombiaanse rechtsachter streek ondertussen al neer in Sotogrande, waar blauw-zwart op oefenkamp is.

Palacios reageerde bij de mensen van ClubTV voor het eerst op zijn transfer. “Ik ben ontzettend tevreden. Dit is een grote opportuniteit voor mij. Ik ben dan ook heel gelukkig”, aldus de nieuwkomer.

"Grote uitdaging en ik zal het beste van mezelf geven" - Helibelton Palacios

“Club Brugge is een zeer grote club. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat het de grootste club in België is. Het is een ploeg die altijd bovenaan de rangschikking meedraait en veel ambitie heeft om kampioen te worden. Dit is een grote uitdaging en ik zal het beste van mezelf geven”, besloot Palacios.