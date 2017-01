Roberto Martinez maakt zich zorgen over een niet te onderschatte gebrek bij de Rode Duivels: "Dat verontrust me"

Foto: © photonews

De start tegen Spanje verliep nog moeizaam, maar het parcours dat de Rode Duivels nadien onder Roberto Martinez aflegden was puik. Toch maakt de bondscoach zicht zorgen om het volgende.

Martinez gooide tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK van 2018 in Rusland zijn formatie door elkaar. Niet langer een 4-3-3, maar wel een 3-5-2 met twee vleugels die de hele flank bestrijken.

Een goede invulling, die ergens ook wel noodzakelijk is. "Op dit moment zitten we nogal dun in vleugelverdedigers", vertelt Martinez bij Voetbal International. "En dat verontrust me toch enigszins."

Probleem dat al jaren meegaat

"We beschikken enkel over Thomas Meunier op rechts en Jordan Lukaku op links, en de broer van Romelu is dan nog eerder een vleugelaanvaller." Het probleem van een gebrek aan klassieke backs gaat al jaren mee bij de Duivels.