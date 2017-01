Spannende strijd in de maak? 'Real Madrid en Barcelona strijden om smaakmaker uit de Premier League'

Foto: © Photonews

Tot eind januari mogen spelers in heel Europa nog andere oorden opzoeken en hebben clubs de tijd om zich te versterken. Toch zijn er ook al heel wat ploegen bezig met de transferperiode van volgende zomer.

Zo zijn Real Madrid en FC Barcelona twee ploegen die traditioneel weinig transfers doen in januari. De twee Spaanse topclubs proberen hun transferhuiswerk meestal al af te hebben in de zomer. Dat Real en Barça vroeg beginnen met hun zomerhuiswerk, is dan ook een understatement.

Alli volgende zomer naar Real Madrid of Barcelona?

Volgens The Daily Mirror maken beide clubs nu al werk van… het aantrekken van Dele Alli. De nog steeds maar 20-jarige middenvelder maakte ook dit seizoen al heel wat indruk in het shirt van Tottenham Hotspur, en dat is ook de Spaanse grootmachten opgevallen.

Real en Barcelona zouden Alli komende zomer maar wat graag naar Spanje halen. Dat de Engelsman niet goedkoop is, zou geen probleem zijn. Het belooft alvast een spannende strijd te worden, als beide clubs effectief vol voor de middenvelder gaan.