'Vier clubs willen nóg een sterkhouder weghalen bij AA Gent, Napoli klopt aan met miljoenen'

AA Gent heeft het niet makkelijk dit seizoen. Zelfs play-off 1 halen is geen sinecure geworden plots. Bovendien lijkt een sterkhouder op weg naar de exit.

Thomas Foket staat namelijk in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. Tuttomercatoweb sprak eerder al over interesse van Napoli én Atalanta, terwijl in Duitsland met Mainz en Wolfsburg nog meer clubs azen op de rechtsachter.

De Rode Duivel loopt dus al even in de kijker in het buitenland, maar volgens de meest recente informatie is het nu vooral Napoli dat concreet aan het worden is voor Foket.

Ze willen de Buffalo's overtuigen met een bod van om en bij de 3 miljoen euro. Of dat voldoende is om Louwagie & co te overtuigen? Dat is nog maar de zaak. Maar eens het bod er is, kan er natuurlijk gesproken worden.